У понеділок прогнозують дощі на заході та сонячну погоду на більшості території

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах уночі місцями значні опади з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +8…+13°, на узбережжі морів тепліше – +14…+19°. Вдень повітря прогріється до +20…+25°, у західних регіонах буде дещо прохолодніше – +16…+21°.

На Київщині та в столиці 15 вересня також обійдеться без опадів. У Києві вночі прогнозують +11…+13°, вдень – +21…+23°. По області температура коливатиметься від +8…+13° уночі до +20…+25° вдень.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 14 вересня. У західних регіонах пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, на Волині, Львівщині та Закарпатті можливі грози. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб.