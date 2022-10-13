Суспільство

У Німеччині зростає кількість українських “уклоністів”-чоловіків

13 Жовтня 2022 10:29
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біженці

Серед українських біженців у Німеччині зростає кількість чоловіків призовного віку. Про це свідчать дані із Центрального реєстру іноземців (AZR), надані міністерством внутрішніх справ ФРН на запит правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (АдГ).

Станом на кінець серпня до реєстру було внесено близько 162 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. У квітні цей показник становив приблизно 94 тисячі людей. До початку військового нападу Росії на Україну в Центральному реєстрі іноземців налічувалося близько 39 тисяч чоловіків-українців призовного віку.

Серед інших до бази даних внесено молодих людей, які досягли повноліття вже після того, як залишили свою країну. Відомостей про те, скільки українських біженців призовного віку покинули Німеччину, не наводиться. Жінок із України у ФРН зареєстровано 468 652, що становить 72% від загальної кількості дорослих українців, внесених до Реєстру, пише DW.

Згідно з українським військовим законодавством, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд із країни. Виняток діє для батьків трьох неповнолітніх дітей. Крім того, виїзд можливий для батьків-одинаків, які мають малолітніх дітей та дітей-інвалідів, а також для чоловіків, які непридатні до служби в армії за медичними показниками.

У травні українська влада також зробила винятки для спортсменів, які не є військовозобов’язаними, та водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. Деякі чоловіки, які не належать до цих категорій, намагаються обійти заборону.

З лютого до серпня поточного року в Німеччині, за даними Федерального статистичного відомства, було зареєстровано 952 тисячі українських біженців. Третина з них – діти.


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