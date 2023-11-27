Політика

У МЗС України анонсували візит Кулеби до Брюсселя

27 Листопада 2023 16:56
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мзс

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 листопада відвідає з візитом Брюссель з метою мобілізації політичної та військової підтримки з боку держав-членів Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

“Метою візиту є мобілізація політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО, просування вступу України до обидвох організацій, зокрема у контексті підготовки наступного засідання Європейської Ради в грудні, а також інтеграція оборонних індустрій України та НАТО, пришвидшення виробництва та постачання зброї та боєприпасів для українських воїнів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада Кулеба переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, виступить з промовою на відкритті в Європейському парламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини, а також відкриє VR-виставку “Living the war”.

29 листопада очільник українського МЗС візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів НАТО.

“Глава української дипломатії поінформує союзників НАТО щодо актуальної ситуації на фронті та першочергових військових потреб України, обговорить адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС України додали, що Дмитро Кулеба також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів НАТО.


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