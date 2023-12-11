Економіка

У Києві деякі споживачі залишились без світла після нічної атаки

11 Грудня 2023 11:39
читать на русском →
електроенергія

Унаслідок нічної ракетної атаки росіян по Києву станом на ранок без напруги перебувають 120 споживачів.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Наразі в столиці триває огляд пошкоджених об’єктів. 

У відомстві наголосили, що обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень також не передбачається. 

Водночас через бойові дії, технічні причини та негоду в різних областях України знеструмлено 491 населений пункт.

У Міненерго підкреслили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Грудня 2023 12:10

Окупанти намагаються заблокувати Куп’янськ, – Сирський
11 Грудня 2023 14:02

Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів скласти мандати
11 Грудня 2023 13:13

В Google розповіли, що українці найчастіше шукали в 2023 році
11 Грудня 2023 11:39

У Києві деякі споживачі залишились без світла після нічної атаки
11 Грудня 2023 10:10

Візит Зеленського до США може повернути підтримку України “в заголовки газет” — Politico
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
усі думки