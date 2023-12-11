У Києві деякі споживачі залишились без світла після нічної атаки

Унаслідок нічної ракетної атаки росіян по Києву станом на ранок без напруги перебувають 120 споживачів.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Наразі в столиці триває огляд пошкоджених об’єктів.

У відомстві наголосили, що обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень також не передбачається.

Водночас через бойові дії, технічні причини та негоду в різних областях України знеструмлено 491 населений пункт.

У Міненерго підкреслили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.