У Харкові тимчасово змінили деякі маршрути електротранспорту

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від в’їзду Семиградського до вул. Героїв Праці в напрямку вул. Героїв Праці, та у пров. Салтівському і на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602 м/р», буде припинений з 9:30 до 15:00 9 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть наступним чином:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

Повідомляється також, що рух тролейбусів по вул. Дудинської та вул. Холодногірській, від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут», буде припинений з 11:00 до 15:00 9 березня.

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№11: тимчасово не курсує;

№27 курсуватиме за шляхом прямування тролейбуса №11: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – вул. Конєва – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – вул. Конєва – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».