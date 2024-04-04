Кримінал

У Харкові після російських ударів знеструмлена ядерна установка “Джерело нейтронів”

4 Квітня 2024 14:55
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обстріли
Ядерна установка Джерело нейтронів / Фото: Суспільне

Ядерна установка “Джерело нейтронів” у Харкові втратила зовнішнє електропостачання після російських ударів по місту.

Про це повідомила пресслужба Держінспекції ядерного регулювання.

Після знеструмлення спрацювала система аварійного енергозабезпечення, почали працювати дизель-генератори. За даними держінспекції, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

“Джерело нейтронів” призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.


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