У Харкові після російських ударів знеструмлена ядерна установка “Джерело нейтронів”

Ядерна установка “Джерело нейтронів” у Харкові втратила зовнішнє електропостачання після російських ударів по місту.

Про це повідомила пресслужба Держінспекції ядерного регулювання.

Після знеструмлення спрацювала система аварійного енергозабезпечення, почали працювати дизель-генератори. За даними держінспекції, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

“Джерело нейтронів” призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.