У Чернівцях затримали педофіла, який вбив поліцейську (оновлено – він помер)

У Чернівцях затримали підозрюваного у вбивстві патрульної поліцейської та пораненні її напарника, повідомляє Нацполіція.

З 3 жовтня у Чернівцях проходила спеціальна поліцейська операція. Сьогодні під час операції затримано чоловіка, який, ймовірно, причетний до вбивства патрульної поліцейської Таісії Татарин. Під час затримання він застосував зброю. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу.

Наразі тривають слідчі дії.

3 жовтня у Чернівцях був виклик поліції – повідомлялося, що на закинутому басейні біля школи №27 чоловік розбещує дитину. На місце приїхав патруль, але збоченець дістав зброю і вистрілив у поліцейську (22 роки) – вбив, напарника – поранив.