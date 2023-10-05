У Бериславі – пряме влучання в лікарню: вщент знищено цілий поверх

5 жовтня російські загарбники обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Зафіксовано пряме влучання в лікарню.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини “екстренки”.

Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію”, – повідомив Прокудін.

Раніше начальник обласної адміністрації повідомляв, що росіяни завдали пʼять авіаударів у районі міста Берислав на Херсонщині.