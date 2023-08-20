Суспільство

Тиждень розпочнеться з пекла, на півдні до +37°

20 Серпня 2023 20:59
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У ніч на понеділок, 21 серпня, в Україні без опадів, вдень у північних, більшості центральних і Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер у понеділок північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°; у південній частині вночі 20-25°, вдень 33-37°.

У Києві 21 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

У вівторок, 22 серпня, в Україні переважно без опадів, лише в північно-східних областях короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, на Закарпатті, у центральних і східних областях 27-32°; у південній частині країни вночі 18-23°, вдень 30-35°.

У Києві 22 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.


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