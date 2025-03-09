Політика

Трамп знов звинуватив Зеленського у невдячності
9 Березня 2025 20:28
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Дональд Трамп під час інтерв'ю Fox News / Скриншот
Дональд Трамп під час інтерв'ю Fox News / Скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському було надто просто отримувати фінансову допомогу від США за часів президентства Джо Байдена. Водночас Трамп заперечує свою прихильність до Росії, наголошуючи, що є «найжорсткішим» політиком щодо Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, яке було записане 6 березня і оприлюднене в неділю.

Трамп згадав свою нещодавню зустріч із Зеленським у Білому домі, яка завершилася жорсткими взаємними заявами. Американський лідер назвав президента України «розумним і жорстким», але водночас «невдячним».

«Він отримував гроші від США за Байдена так легко, ніби відбирає цукерку у дитини. І мав таке ж ставлення до мене. Не думаю, що він вдячний», – сказав Трамп.

Після цієї зустрічі було скасовано підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Однак Трамп не виключив можливості її підписання в майбутньому. «Гадаю, так. Думаю, це відбудеться», – зазначив він.

Коментуючи слова президента Польщі Анджея Дуди про критичну роль американської підтримки для виживання України, Трамп заявив: «Україна може не вижити в будь-якому разі».


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