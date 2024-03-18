Трамп розповів повністю вигадану історію про оприлюднення запису розмови із Зеленським

Колишній президент Дональд Трамп розповів повністю вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши “запис” телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором першого імпічменту Трампа.

Таку заяву колишній президент США зробив на суботньому передвиборчому мітингу в Огайо, повідомляє CNN.

Трамп заявив, що дозволив демократам робити “все більш дикі і дикі” заяви про те, що він сказав Зеленському, “а потім ми опублікували запис”.

Трамп стверджував, що коли представник Демократичної партії Ненсі Пелосі з Каліфорнії, яка тоді була спікером Палати представників, “почула” цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні “неправдиві” описи дзвінка її союзників; він стверджував, що Пелосі сказала це “своїм людям”: “У що, чорт забирай, ви мене втягнули? Ви чули цей дзвінок? Він не робив нічого з цього!”

Трамп стверджував, що Пелосі сказала: “Давайте просто зробимо вигляд, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед”.

Історія Трампа – повна вигадка. Жодного запису його розмови із Зеленським ніколи не було оприлюднено; Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, оскільки вона ніколи не чула запису цієї розмови. Насправді, через майже п’ять років після дзвінка в липні 2019 року не існує жодного відомого запису розмови. Те, що Білий дім Трампа фактично оприлюднив у вересні 2019 року, було приблизною письмовою стенограмою розмови, яка скоріше підтверджувала, ніж суперечила основним твердженням про те, що сказав Трамп.

Телефонні розмови президента з іноземними лідерами зазвичай не записуються американською стороною. Замість цього вони неточно фіксуються в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та американських чиновників, які їх прослуховують.

Речник Пелосі Аарон Беннетт заявив, що історія Трампа є “нісенітницею”.