Топ 3 рецепти малосольних огірків, які смакують краще ніж у дитинстві

Ви, напевно, багато разів намагалися приготувати малосольні огірки вдома, але вони ніколи не смакували так, як ви хотіли б? Можливо, вам не вдалося відтворити той унікальний смак і текстуру, які ви знаєте з дитинства. Розглянемо топ-3 рецепти приготування цих огірків, які не залишать вас байдужими.
1. Малосольні огірки з кетчупом “Чилі”
Перший рецепт, який ми розглянемо, – це справжня вибухова суміш смаків та ароматів. Малосольні огірки з кетчупом “Чилі” – це відмінний варіант для тих, хто любить гострий смак.
Інгредієнти:
- 1 кг малосольних огірків
- 2-3 ст. ложки кетчупу “Чилі” від “Торчин”
- 1 ст. ложка цукру
- 2 ст. ложки рослинної олії
- 1 ч. ложка солі
- 1 ч. ложка чорного перцю
Огірки слід вимити, зрізати хвостики та нарізати на кружечки або пластини, в залежності від ваших вподобань.
У глибокій мисці змішайте кетчуп “Чилі”, цукор, сіль, чорний перець і рослинну олію
Додайте нарізані огірки до отриманої суміші і добре перемішайте. Впустіть огірки в маринад приблизно на 30 хвилин, щоб вони наситилися смаком.
Після маринування огірки готові до подачі. Вони чудово поєднуються з м’ясними стравами, сендвічами чи просто можуть бути смачним снеком. Цей рецепт додасть гостроти та аромату вашим малосольним огіркам, створюючи неперевершений смаковий досвід.
2. Малосольні огірки з медом та гірчицею
Другий рецепт – це спроба поєднати медову солодкість і гіркоту гірчиці в одному блюді. Це додасть вашим огіркам неймовірний баланс смаків.
Інгредієнти:
- 1 кг малосольних огірків
- 2 ст. ложки меду
- 1 ст. ложка гірчиці
- 1 ст. ложка оцту
- 1 ч. ложка солі
- 1 ч. ложка цукру
- 1/2 ч. ложки чорного перцю
Огірки вимити та зрізати хвостики, а потім нарізати їх на тонкі кружечки або пластини. У глибокій мисці змішайте мед, гірчицю, оцет, сіль, цукор і чорний перець. Додайте нарізані огірки до отриманої суміші та добре перемішайте. Дайте їм постояти в маринаді протягом приблизно 1-2 годин.
Після маринування ваші малосольні огірки з медом та гірчицею готові до подачі. Цей смаковитий снек ідеально підійде як до м’ясних страв, так і до салатів. Рецепт додає огіркам неймовірної градації смаків, зробивши їх солодкувато-гострими та неперевершеними.
3. Малосольні огірки з зеленню
Наш останній рецепт – це класика малосольних огірків з додаванням свіжої зелені. Це легкий та освіжаючий варіант, який стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.
Інгредієнти:
- 1 кг малосольних огірків
- 1 пучок свіжої кропиви
- 1 пучок свіжої петрушки
- 3-4 гілки свіжого кропу
- 2 ст. ложки солі
- 1 ч. ложка цукру
Огірки вимити та нарізати на кружечки або пластини. Зелень також вимити і дрібно нарізати. У глибокій мисці змішайте нарізані огірки, сіль і цукор. Залийте їх окропом і залиште на 30-40 хвилин, щоб вони підсмажилися.
Після маринування додайте нарізану зелень та перемішайте. Ваші малосольні огірки з зеленню готові до подачі.
Цей рецепт додає малосольним огіркам неймовірної свіжості та аромату. Вони стануть чудовим супроводом до будь-якої страви.
Малосольні огірки – це прекрасний снек або додаток до різноманітних страв. Вони відомі своїм особливим смаком і ароматом. Спробуйте рецепти, які ми розглянули, і ви впевнено зможете завоювати серця своїх гостей та рідних. Насолоджуйтесь цими чудовими стравами та не забудьте поділитися своїми враженнями з близькими!