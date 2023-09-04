Топ 3 рецепти малосольних огірків, які смакують краще ніж у дитинстві

Ви, напевно, багато разів намагалися приготувати малосольні огірки вдома, але вони ніколи не смакували так, як ви хотіли б? Можливо, вам не вдалося відтворити той унікальний смак і текстуру, які ви знаєте з дитинства. Розглянемо топ-3 рецепти приготування цих огірків, які не залишать вас байдужими.

1. Малосольні огірки з кетчупом “Чилі”

Перший рецепт, який ми розглянемо, – це справжня вибухова суміш смаків та ароматів. Малосольні огірки з кетчупом “Чилі” – це відмінний варіант для тих, хто любить гострий смак.

Інгредієнти:

1 кг малосольних огірків

2-3 ст. ложки кетчупу “Чилі” від “Торчин”

1 ст. ложка цукру

2 ст. ложки рослинної олії

1 ч. ложка солі

1 ч. ложка чорного перцю

Огірки слід вимити, зрізати хвостики та нарізати на кружечки або пластини, в залежності від ваших вподобань.

У глибокій мисці змішайте кетчуп “Чилі”, цукор, сіль, чорний перець і рослинну олію

Додайте нарізані огірки до отриманої суміші і добре перемішайте. Впустіть огірки в маринад приблизно на 30 хвилин, щоб вони наситилися смаком.

Після маринування огірки готові до подачі. Вони чудово поєднуються з м’ясними стравами, сендвічами чи просто можуть бути смачним снеком. Цей рецепт додасть гостроти та аромату вашим малосольним огіркам, створюючи неперевершений смаковий досвід.

2. Малосольні огірки з медом та гірчицею

Другий рецепт – це спроба поєднати медову солодкість і гіркоту гірчиці в одному блюді. Це додасть вашим огіркам неймовірний баланс смаків.

Інгредієнти:

1 кг малосольних огірків

2 ст. ложки меду

1 ст. ложка гірчиці

1 ст. ложка оцту

1 ч. ложка солі

1 ч. ложка цукру

1/2 ч. ложки чорного перцю

Огірки вимити та зрізати хвостики, а потім нарізати їх на тонкі кружечки або пластини. У глибокій мисці змішайте мед, гірчицю, оцет, сіль, цукор і чорний перець. Додайте нарізані огірки до отриманої суміші та добре перемішайте. Дайте їм постояти в маринаді протягом приблизно 1-2 годин.

Після маринування ваші малосольні огірки з медом та гірчицею готові до подачі. Цей смаковитий снек ідеально підійде як до м’ясних страв, так і до салатів. Рецепт додає огіркам неймовірної градації смаків, зробивши їх солодкувато-гострими та неперевершеними.

3. Малосольні огірки з зеленню

Наш останній рецепт – це класика малосольних огірків з додаванням свіжої зелені. Це легкий та освіжаючий варіант, який стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.

Інгредієнти:

1 кг малосольних огірків

1 пучок свіжої кропиви

1 пучок свіжої петрушки

3-4 гілки свіжого кропу

2 ст. ложки солі

1 ч. ложка цукру

Огірки вимити та нарізати на кружечки або пластини. Зелень також вимити і дрібно нарізати. У глибокій мисці змішайте нарізані огірки, сіль і цукор. Залийте їх окропом і залиште на 30-40 хвилин, щоб вони підсмажилися.

Після маринування додайте нарізану зелень та перемішайте. Ваші малосольні огірки з зеленню готові до подачі.

Цей рецепт додає малосольним огіркам неймовірної свіжості та аромату. Вони стануть чудовим супроводом до будь-якої страви.

Малосольні огірки – це прекрасний снек або додаток до різноманітних страв. Вони відомі своїм особливим смаком і ароматом. Спробуйте рецепти, які ми розглянули, і ви впевнено зможете завоювати серця своїх гостей та рідних. Насолоджуйтесь цими чудовими стравами та не забудьте поділитися своїми враженнями з близькими!