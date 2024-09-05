Київське метро починає роботу після тривоги: поїзди прямують із затримками

Після відбою повітряної тривоги метро Києва відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

“червона” лінія – 9-10 хвилин

“синя” лінія – 10 хвилин;

“зелена” лінія – 10 хвилин.

У повідомленні нагадують, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.