Київське метро починає роботу після тривоги: поїзди прямують із затримками

Після відбою повітряної тривоги метро Києва відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.
Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.
Рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.
Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:
- “червона” лінія – 9-10 хвилин
- “синя” лінія – 10 хвилин;
- “зелена” лінія – 10 хвилин.
У повідомленні нагадують, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.