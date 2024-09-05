Суспільство

Київське метро починає роботу після тривоги: поїзди прямують із затримками
5 Вересня 2024 09:36
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київ, метро
Ілюстративне фото / AP

Після відбою повітряної тривоги метро Києва відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

  • “червона” лінія – 9-10 хвилин
  • “синя” лінія – 10 хвилин;
  • “зелена” лінія – 10 хвилин.

У повідомленні нагадують, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.


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