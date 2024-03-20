Кримінал

Сумщина під російськими ударами: У поліції показали наслідки терору Сумщина перебуває під постійними обстрілами росіян. Вночі та зранку 20 березня армія РФ здійснила 16 обстрілів прикордонних територій. Як повідомили в поліції, Внаслідок обстрілів загинув працівник школи, пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку. Наслідки російських ударів по Сумщини / Фото: Нацполіція За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження “Порушення законів та звичаїв війни”.



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