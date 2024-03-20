Сумщина під російськими ударами: У поліції показали наслідки терору

Сумщина перебуває під постійними обстрілами росіян. Вночі та зранку 20 березня армія РФ здійснила 16 обстрілів прикордонних територій.
Як повідомили в поліції, Внаслідок обстрілів загинув працівник школи, пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження “Порушення законів та звичаїв війни”.