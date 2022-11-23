Стало відомо, що увійде в новий пакет допомоги від США

У новому пакеті військової допомоги США на $400 млн – зброя, боєприпаси та засоби ППО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на опубліковану Держдепом заяву.

Блінкен зазначив, що за дорученням президента Джо Байдена дає згоду на виділення 26-го з серпня 2021 року пакету військової допомоги для України.

Пакет на 400 мільйонів доларів включає додаткове озброєння, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони із запасів Міністерства оборони США, додав глава дипломатії США.

У Пентагоні згодом деталізували, що пакет включає:

• Додаткові боєприпаси для NASAMS;

• 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;

• Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);

• 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

• 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;

• Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);

• 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

• Понад 100 легких тактичних машин;

• понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

• Понад 200 генераторів;

• Запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Таким чином загальна військова допомога США для України досягне 19,7 млрд доларів з від початку роботи адміністрації Джо Байдена.