Політика

Стало відомо, що увійде в новий пакет допомоги від США

23 Листопада 2022 20:22
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допомога, сша

У новому пакеті військової допомоги США на $400 млн – зброя, боєприпаси та засоби ППО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на опубліковану Держдепом заяву.

Блінкен зазначив, що за дорученням президента Джо Байдена дає згоду на виділення 26-го з серпня 2021 року пакету військової допомоги для України.

Пакет на 400 мільйонів доларів включає додаткове озброєння, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони із запасів Міністерства оборони США, додав глава дипломатії США.

У Пентагоні згодом деталізували, що пакет включає:

• Додаткові боєприпаси для NASAMS;
• 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;
• Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);
• 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
• 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;
• Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);
• 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
• Понад 100 легких тактичних машин;
• понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
• Понад 200 генераторів;
• Запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Таким чином загальна військова допомога США для України досягне 19,7 млрд доларів з від початку роботи адміністрації Джо Байдена.


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