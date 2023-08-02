Політика

США планує профінансувати зброю для Тайваню з  грошей, призначених Україні

2 Серпня 2023 13:18
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байден

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з пропозицією профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджетного запиту для України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, це допоможе прискорити поставки зброї Тайваню на тлі військової активності Китаю. Згідно з даними джерел, американське Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню до додаткового запиту в рамках зусиль із прискорення постачання зброї.

У разі ухвалення Конгресом Тайвань уперше отримає зброю через систему військової допомоги іноземним державам. Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця.

Минулого тижня президент США Джо Байден розпорядився виділити до $345 млн військової допомоги Тайваню для стримування Китаю.

Видання пише, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

Нещодавно група ультраправих республіканців у Палаті представників намагалася використати щорічний оборонний законопроєкт для обмеження підтримки України з боку США.

Водночас включення до бюджету для України Тайваню, який має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.


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