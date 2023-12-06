Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги

6 Грудня 2023 20:20
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зброя, сша

Сполучені Штати в середу оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

Також він охоплює “боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування”.

“Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні”, – додав Блінкен.


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