Справу екскерівника СБУ Харківщини Дудіна слухатимуть у закритому режимі

Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення зробити закритим розгляд справи колишнього керівника СБУ Харківщини Романа Дудіна. Під час судового засідання 3 листопада підозрюваному у держзраді подовжили тримання під вартою на два місяці.

Про це Суспільне Харків розказав один з адвокатів Дудіна Олександр Кожевніков.

“Доступу журналістів та вільних слухачів на засідання немає. Закрили процес у зв’язку з тим, що судді не сподобалося, що було дуже галасно під час судового засідання. Ми навпаки клопочемо, щоб розгляд справи був відкритим, щоб громадськість бачила усе, що відбувається, оскільки справа є досить резонансною. На нашу думку, слухання зробили закритими тому, що у сторони обвинувачення відсутні певні документи і відсутні докази вчинення Романом будь-яких кримінальних правопорушень”, — говорить Кожевніков.

За його словами, захисники просять звільнити Дудіна з-під варти.

“Сторона захисту впевнена, що Роман не вчиняв жодного правопорушення. Прокурор їх не доводить, не обґрунтовує. Ми подали апеляційну скаргу”.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян відповіла Суспільному, що розгляд справи закрили, адже у матеріалах справи можуть розглядати питання, пов’язані з державною таємницею.

Щодо запобіжного заходу, кваліфікація статті “передбачає безальтернативне тримання під вартою”, сказала Сап’ян. Роман Дудін перебуває в СІЗО з моменту затримання 11 вересня 2022 року.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.