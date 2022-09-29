Спорт

Вперше в історії українець подолав Північну протоку

29 Вересня 2022 10:02
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Вперше в історії українець переплив Північну протоку між островами Великобританія та Ірландія, яка сполучає північну частину Ірландського моря з Атлантичним океаном.

Загальну відстань у 35 км львів’янин Віталій Ступак подолав за 13 годин 53 хвилини, пише Sport.ua.

Спортсмен зізнається, що найскладніше було боротися із температурою води, вона була не вище ніж 15 градусів за Цельсієм, та припливом течій, адже їхня швидкість сягала понад 12 км/год. Цей заплив Віталій присвятив бійцям ЗСУ.

Віталій Ступак: «Мене надзвичайно мотивувала моя країна, її народ, ЗСУ. Звичайно, були моменти, коли хотілося опустити руки, та кожного разу, коли бачив на човні український прапор, говорив собі, що я не маю права здаватися, так само як не здаються наші захисники. У результаті я став 109 людиною у світі та першою в Україні, яка підкорила цей Північний канал, що свідчить про його важкість для спортсменів».


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