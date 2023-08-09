Суспільство

ЗСУ активно переміщують Су-24 з ракетами Storm Shadow, – Bild

9 Серпня 2023 11:55
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війна, ппо

Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

Про це повідомило видання Bild із посиланням на власні джерела.

Журналісти пишуть, що окупанти кілька тижнів атакували авіабази на заході України, де, на їхню думку, базуються Су-24 із західними ракетами.

Попри удари по аеродромах, удари Storm Shadow та SCALP по тилах росіян продовжуються практично щодня.

За інформацією видання, Україна переміщує літаки раз на добу на різні авіабази — для цього було відновлено всі аеродроми радянських часів, також використовуються нові секретні злітно-посадкові смуги на шосе.

Українське командування розгорнуло кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot та IRIS-T для захисту Су-24.


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