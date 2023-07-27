Суспільство

Збройні сили поступово просуваються вперед на півдні Бахмута, – Маляр

27 Липня 2023 17:11
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війна

Збройні сили поступово просуваються вперед на півдні Бахмута, натомість на півночі – відбивають атаки росіян.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки”, – повідомила Маляр.

За її словами, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь.

На півночі від Бахмута захисники відбивають атаки росіян.

На Куп‘янському напрямку загарбники атакують та намагаються вибити сили оборони з пануючих висот. Зокрема, тільки за сьогодні оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

На Лиманському напрямку так само було відбито декілька атак окупантів.


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