Євросоюз продовжив статус захисту для українських біженців

Європейська комісія оголосила рішення продовжити дію директиви про тимчасовий захист біженців з України у ЄС принаймні до березня 2024 року.
Про це на брифінгу заявила єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон, повідомляє OE24.
Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.
Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Вона нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.
Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді у ЄС, сказала єврокомісар.
Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.