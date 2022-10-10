Євросоюз продовжив статус захисту для українських біженців

Європейська комісія оголосила рішення продовжити дію директиви про тимчасовий захист біженців з України у ЄС принаймні до березня 2024 року.

Про це на брифінгу заявила єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон, повідомляє OE24.

Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.

Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Вона нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.

Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді у ЄС, сказала єврокомісар.

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.