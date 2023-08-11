Суспільство

В українському небі вранці збили один “Кинджал” – Повітряні сили

11 Серпня 2023 14:30
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Росія зранку атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 “Кинджал”, одну з них збито на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому, уразивши цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал” з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських окупантів загинула дитина, є травмовані.


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