В Україні могли загинути 70 тисяч військовослужбовців, – NYT

В Україні могли загинути 70 тисяч військовослужбовців ЗСУ за 18 місяців російської агресії, повідомляє видання The New York Times із посиланням на кількох офіційних осіб США та одного колишнього високопосадовця.

За словами офіційних осіб США, загальна кількість українських і російських військовослужбовців, убитих або поранених від початку війни в Україні за 18 місяців, наближається до 500 тисяч осіб.

Офіційні особи попередили, що цифри втрат, як і раніше, важко оцінити, оскільки Кремль занижує кількість убитих і поранених на війні, а Київ не розкриває офіційних даних.

За даними видання, військові втрати Росії наближаються до 300 тисяч осіб. Уточнюється, що в це число входить до 120 тисяч загиблих і від 170 тисяч до 180 тисяч поранених окупантів.

Водночас кілька офіційних осіб США та один колишній високопоставлений український чиновник заявили, що наразі в конфлікті могло загинути близько 70 тисяч українських солдатів. Інші американські офіційні особи заявили, що це число може бути меншим. Також видання оцінює кількість поранених у 100 — 120 тисяч осіб.

За даними NYT, у Росії майже втричі більша чисельність військ. У Збройних силах України, за їхніми даними, воює близько 500 тисяч осіб, а в російських ЗС — 1,33 мільйона. Обидві оцінки включають чинні частини, резерв і воєнізовані групи та організації, як ПВК “Вагнер”.