Справа про торгівлю українським зерном у Польщі охоплює все більше суб’єктів

Зростає кількість підозрюваних у розслідуванні торгівлі так званим технічним зерном, імпортованим із України в 2022—2023 рр. Провадження у цій справі з минулого року веде регіональна прокуратура в Ряшеві. Її речниця, прокурор Дорота Соколовська-Мах, повідомила, що більшість підозрюваних були громадянами Польщ, передає Польське Радіо.

«На сьогодні у справі проходять 75 суб’єктів. Усі ці фірми зареєстровані в Польщі. Статус підозрюваних на сьогодні мають 17 осіб, переважно це громадяни Польщі. Але також підозрюваними є громадяни України та один громадянин Естонії», — розповіла речниця прокуратури.

Хто є підозрюваними, прокуратура не повідомляє. Розслідування ведеться за фактом неналежного розпорядження майном значної вартості осіб, які представляють польських виробників кормів і продуктів харчування, шляхом введення їх в оману щодо країни походження зерна. Провадження запущено, але невідомо, коли воно може закінчитися. У прокуратурі не виключають направлення до суду обвинувальних актів за окремими частинами розслідування, з попереднім виділенням їх в окреме провадження.