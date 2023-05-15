В Чехії зібрали 2,3 млн доларів на РСЗВ для України

Чеська ініціатива “Подарунок для Путіна” зібрала 2,3 млн доларів на закупівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет для потреб України. Збір закрили за 2,5 місяці.

“Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 млн 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї”, – зазначили в ініціативі.

Повідомляється, що за 2,5 місяці до збору долучилися 19 165 осіб та компаній.

Очікується, що ракетну установку розгорнуть протягом кількох тижнів.

🚀We have exciting news. We've managed to raise $2,300,000 to purchase a Czech RM-70 multiple rocket launcher and 365 rockets for it. 🎉 In just two and a half months, 19,165 individuals and companies contributed. The rocket launcher is expected to be deployed in a matter of… pic.twitter.com/O6vbmRknNT — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) May 14, 2023