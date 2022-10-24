Суспільство

Українці вважають Польщу найбільш дружньою, а Угорщину зарахували у стан “ворожих” країн, – опитування

24 Жовтня 2022 21:39
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польща

На думку українців, найбільш дружніми до нашої країни сьогодні є Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

Про це свідчать результати опитування, яке оприлюднила соціологічна група “Рейтинг”.

За підсумками опитування, “однозначно дружньою” Польщу назвали 86% опитаних, “скоріше дружньою” – 11%. 21% респондентів оцінив Польщу як нейтральну до України.

Литву та Велику Британію назвали “однозначно дружньою” по 70% опитаних, “скоріше дружньою” Литву вважають 19%, а Велику Британію – 20% українців, по 5% вважають ці країни нейтральними.

США “однозначно дружньою” країною вважають 65% українців, а Канаду – 55%. “Скоріше дружньою” – 26% і 31% відповідно.

Також дружніми українці вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, а близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

Щодо Китаю, то українці переважно вважають його нейтральною країною – таку відповідь обрали 63% респондентів. Угорщина натомість “перейшла” у стан “ворожих” – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, а дружньою – 21%.

Білорусь (85%) і Росію (97%) українці вважають абсолютно ворожими країнами.

Останніми місяцями українці змінили на краще ставлення до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Не змінилося – до Франції. Натомість зросло нейтральне ставлення до Туреччини, а ще зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю.

Опитування проводилося 8-9 жовтня 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше ніж 3,1%.


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