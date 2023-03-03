Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

3 березня Україна повернула на батьківщину тіла 17 загиблих оборонців, за весь час повномасштабної війни з окупованих територій родинам передали тіла 1 426 полеглих українських героїв.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

“За сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції”, – йдеться у повідомлені.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ із ТОТ вдалося повернути тіла 1 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.