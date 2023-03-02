Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: 10 людей вважаються зниклими безвісти

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Запоріжжі підтверджено загибель двох людей. Ще 8 людей постраждали та 10 — вважаються зниклими безвісти.

Про це нам повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли про чотирьох загиблих та 8 поранених. Як пояснили в поліції, було знайдено тіло загиблої жінки, а також фрагмент тіла ще однієї особи, стать якої встановлюється.

Також відомо про 8 постраждалих. Одній людині надали медичну допомогу на місці та відпустили. Із семи постраждалих, яких доставили до медзакладів, четверо — госпіталізовані, ще трьох відправили на амбулаторне лікування.

За даними поліції, наразі 10 людей вважаються зниклими безвісти: 6 жінок, троє чоловіків та одна дитина.

Головне управління ДСНС України в Запорізькій області повідомило, що станом на 17:00 ліквідація наслідків російського удару по багатоповерхівці триває. Співробітники ДСНС урятували 11 людей, зокрема вагітну жінку, і деблокували з-під завалів тіла двох загиблих.

Загалом до робіт залучено 213 людей та 56 одиниць техніки, два кінологічні розрахунки.

Комунальники вивезли з місця удару понад 64 тонни будівельних уламків. На місці події працюють рятувальники, співробітники Національної поліції, комунальні служби, аварійно-газова служба, медики та волонтери. Психологи ДСНС надали допомогу 71 людині.