В українському полоні знаходиться особа, яка, можливо, причетна до страти воїнів ЗСУ у Вовчанську

Прокурорами розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

“Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні”, — додав Фільчаков.

Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання.

У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.