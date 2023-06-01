Суспільство

У Шебекіно сталася пожежа у будівлі поряд із місцевою адміністрацією

1 Червня 2023 12:25
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У місті Шебекіно в Бєлгородській області сталася пожежа у гуртожитку, що знаходиться поруч із місцевою адміністрацією.

Повідомляють, що у Шебекіно спалахнув п’ятиповерховий будинок після влучення снаряда.


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