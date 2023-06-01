Суспільство

У Шебекіно сталася пожежа у будівлі поряд із місцевою адміністрацією У місті Шебекіно в Бєлгородській області сталася пожежа у гуртожитку, що знаходиться поруч із місцевою адміністрацією. Повідомляють, що у Шебекіно спалахнув п’ятиповерховий будинок після влучення снаряда. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал