У Шебекіно сталася пожежа у будівлі поряд із місцевою адміністрацією

У місті Шебекіно в Бєлгородській області сталася пожежа у гуртожитку, що знаходиться поруч із місцевою адміністрацією.
Повідомляють, що у Шебекіно спалахнув п’ятиповерховий будинок після влучення снаряда.
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У місті Шебекіно в Бєлгородській області сталася пожежа у гуртожитку, що знаходиться поруч із місцевою адміністрацією.
Повідомляють, що у Шебекіно спалахнув п’ятиповерховий будинок після влучення снаряда.
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