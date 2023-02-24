Суспільство

Сили оборони за рік війни знищили майже 147 тисяч окупантів Українські захисники за минулу добу знищили 970 російських окупантів. Росія за рік повномасштабного вторгнення втратила майже 147 тисяч солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника станом на 24 лютого орієнтовно складають: особового складу – близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,

танків – 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин – 6600 (+7) од,

артилерійських систем – 2363 (+11) од,

РСЗВ – 474 (+3) од,

засоби ППО – 247 (+3) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),

крилаті ракети – 873 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,

спеціальна техніка – 229 (+1). Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал