Суспільство

Сили оборони за минулу добу ліквідували 660 російських агресорів

23 Березня 2023 08:32
17
читать на русском →
війна

Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу 660 російських окупантів, і загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення наразі становила 168 150 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 танків, два десятки безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків – 3570 (+13) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6898 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 2608 (+19) одиниць;
  • РСЗВ – 511 (+2) одиниць;
  • кошти ППО – 273 (+1) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20) одиниць;
  • крилаті ракети – 909 (+0) штук;
  • кораблі/катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18) одиниць;
  • спеціальна техніка – 273 (+3) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Березня 2023 08:47
42

Скоро ЗСУ скористаються втратами РФ у Бахмуті. Так уже було під Києвом та Харковом, – Сирський
23 Березня 2023 08:54
16

Під завалами у Ржищеві знайшли 9-го загиблого, рятувальна операція завершена
23 Березня 2023 07:16
88

МАГАТЕ відмовилось від створення демілітаризованої зони на ЗАЕС
23 Березня 2023 07:03
15

Сили оборони за добу відбили 83 атаки окупантів на п’яти напрямках — Генштаб
23 Березня 2023 06:53
39

Окупанти нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки