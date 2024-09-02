Економіка

Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
2 Вересня 2024 10:29
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зеленський, Пальне
Володимир Зеленський / ОПУ

1 вересня Президент Володимир Зеленський  підписав закон про підвищення акцизів на пальне. 

Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради. 

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Перший етап підвищення припав на 1 вересня 2024 року. 

З 1 вересня 2024 року ставка акцизу для пального зросла:

  • на бензин – 242,6 євро/1 000 л;
  • на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л;
  • на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що реалізацію акту сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету. Зокрема, за рахунок нових ставок акцизного податку до держбюджету очікують залучити на 1,604 млрд грн більше – у середньому за один місяць у другому півріччі. 

За словами голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, кошти, додатково отримані від акцизного податку, підуть на армію.

За розрахунками директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, за нових акцизів бензин може додати до ціни в середньому 1,5 грн, дизпаливо – 2 грн на літр, а автогаз – 5 грн на літр. 

Водночас Національний банк України прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости більш ніж на 9% до кінця року.


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