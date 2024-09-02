В Ізраїлі проходять масові протести через вбивство ХАМАСом шести полонених

Сотні тисяч ізраїльтян вийшли на протести з вимогою звільнити заручників після того, як ХАМАС вбили шість полонених.

Про це повідомляє Times of Israel.

За оцінками організаторів, 300 000 людей зібралися в Тель-Авіві і ще 200 000 взяли участь у протестах по всій країні. Офіційних цифр від поліції не було.

У Єрусалимі тисячі людей зібралися на акцію протесту біля офісу прем’єр-міністра під час екстреного засідання кабінету міністрів з питань безпеки. Демонстранти також заблокували ключовий в’їзд до міста, де відбулися зіткнення з поліцією.

Протест у Тель-Авіві розпочався з ходи до штаб-квартири ЦАХАЛу. Протестувальники несли шість «трун» і скандували різноманітні гасла, вимагаючи від прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повернути решту заручників додому.

Потім на шосе Аялон тисячі людей заблокували рух на три години. Вони запалювали феєрверки, розпалювали багаття на дорозі, кидали на дорогу каміння і металеві предмети. Поліція намагалася очистити дорогу, в тому числі із застосуванням водометів і шумових гранат, у результаті чого кілька людей зазнали легких поранень.

Тисячі людей також вийшли на десятки мостів, автомагістралей і міст по всій країні. Зазначається, що ці протести, ймовірно, були наймасштабнішими після атаки 7 жовтня 2023 року.

Близько 30 протестувальників були заарештовані в Тель-Авіві, а також п’ятеро – у Єрусалимі та інших містах країни.

Вважається, що на сьогодні 97 з 251 заручника, викрадених ХАМАСом 7 жовтня, залишаються в Газі.