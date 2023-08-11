Росіяни атакували столицю “Кинжалами”, всі ракети збили, – КМВА

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги росіяни атакували Київ ракетами “Кинжал”. Всі ворожі цілі вдалося збити.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу “Кинжал”. Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиття ракет. Всю інформацію щодо кількості згодом нададуть Повітряні сили”, – – розповів Шаманов.

Своєю чергою він додав, що були зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.