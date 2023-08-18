Окупанти наступають в районі Синьківки Харківської області, – Генштаб

Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, відбили атаку окупантів поблизу Урожайного та знищили два ворожі пункти управління.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області.

На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам’янка, Велетенське, Новодмитрівка, Софіївка Херсонської області та Лупареве Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.