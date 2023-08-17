Касетні боєприпаси допомагають Україні просуватися вперед, – CNN

Останні успіхи ЗСУ на півдні України змушують західних аналітиків визнавати, що український наступ поступово просувається вперед. Причому відвоюванню села Урожайне, схоже, «частково сприяло використання українськими військовими суперечливих касетних боєприпасів», припускають у CNN.

З’явилися відеозаписи інтенсивних боїв за село, зроблені з безпілотника, на яких видно, як десятки російських військових тікають на південь від Урожайного. За словами двох експертів з озброєнь, які переглянули відеозаписи інцидентів, очевидно, що їх обстрілюють під час втечі, як видається, касетними боєприпасами. Експерти не захотіли називати свої імена, оскільки обговорювали «делікатне питання».

За словами американських офіційних осіб, постачанню касетних боєприпасів українським військовим передували великі етичні дебати в адміністрації Байдена. Будучи надзвичайно ефективною проти піхоти на відкритій місцевості, ця зброя розкидає суббоєприпаси, «які часто не вибухають і можуть становити залишкову небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть».

Американські військові стверджують, що боєприпаси, які вони постачають Україні, мають покращений показник «невдач» – лише 2,5% з них не вибухають при розсіюванні – твердження, яке скептично сприймається критиками. Для порівняння, західні офіційні особи стверджують, що російські касетні озброєння, які також використовувалися під час вторгнення в Україну, мають показник невдач на рівні 30%.