Flowers.ua – сучасний сервіс доставки квітів і подарунків в Україні

Шопінг, на відміну від доволі популярної думки, вже давно для багатьох із нас перетворився на виснажливе заняття, яке забирає чимало дорогоцінного часу. Якщо у вашому розкладі дня зовсім немає вільної години-двох для вибору подарунка або якщо ви уявлення не маєте, що дарувати людині, яка запросила вас на день народження або будь-яке інше свято, не поспішайте зневірятися. Завжди можна замовити квіти онлайн. Доставка квітів від компанії Flowers.ua https://flowers.ua – це чудова можливість зробити небайдужій людині приємний сюрприз, при цьому заощадивши свої нерви, бюджет та особистий час. Фахівці Національної флористичної компанії Flowers.ua, яка вже 20 років утримує провідні позиції на квітковому ринку, в курсі всіх деталей і тонкощів квіткового етикету. Тільки враховуючи мову квітів і правила гарного тону можна створити як класичний букет, так і оригінальні квіти в коробці або плетеному кошику. Після флористів за справу беруться кур’єри. Кур’єрська доставка букетів від Flowers.ua працює по всій Україні, причому доставка по обласним центрам країни є абсолютно безкоштовною. Щодо суми послуги по невеликим населеним пунктам, звертайтесь за консультаціями до менеджерів компанії. Вони знаходяться на зв’язку цілодобово. Можете не сумніватися, всі квіти в композиції будуть першосортними, виняткової свіжості, а оформлення букета – вище за всілякі похвали.

Зручне замовлення квітів через додаток

Менеджери сервісу Flowers.ua поспішають розповісти чудову новину всім, хто звик здійснювати покупки та робити замовлення чого завгодно через телефон: тепер купити букети та подарунки можна в прямому розумінні слова в декілька кліків за допомогою фірмового додатка, доступного для безкоштовного звантаження в Play Market та App Store. Крім продуманих фільтрів і сортування товарів за різними категоріями (за приводом, за вартістю, за сортом рослин тощо), функціонал додатка дає вам можливість скидати позиції, що сподобалися, друзям і знайомим в різні соціальні мережі. Таким чином, ви зможете порадитися і скоріше прийняти рішення щодо подарунка. Крім того, за допомогою інтерактивної мапи в додатку ви зможете стежити за маршрутом кур’єра в онлайн режимі. Так ви знатимете з точністю до хвилини, коли квіткова композиція потрапить до одержувача. За бажанням замовника та за згодою адресата, кур’єр може зробити фотографію моменту вручення подарунка і відразу скинути вам її на будь-який зручний месенджер.

Зручний сервіс онлайн оплати

Сплатити вибраний вами букет можна в будь-якій валюті на вибір – EUR, USD, UAH. Що стосується методу оплати, то Flowers.ua співпрацює з більшістю всесвітніх платіжних систем, включаючи PayPal, Apple Pay, American Express, Приват24 та ін. Якщо ви здійснили оплату до обіду, будьте впевнені, що вже надвечір букет квітів з усіма гарантіями буде в руках одержувача. І не забудьте написати в спеціальному полі при оформленні замовлення слова, які будуть надруковані на фірмовій безкоштовній листівці. Поспішайте замовити квіткову композицію з подарунком вже сьогодні, і команда Flowers.ua вас не підведе.