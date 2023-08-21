Суспільство

28 танків та бронемашин, 19 артсистем: Генштаб назвав втрати військ РФ

21 Серпня 2023 08:10
війна

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 257 930 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 20 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:

  • танки — 4358 (+12 за вчора);
  • бойові броньовані машини — 8449 (+14);
  • артилерійські системи — 5164 (+19);
  • реактивні системи залпового вогню — 719 (+2);
  • засоби протиповітряної оборони — 489;
  • літаки — 315;
  • гелікоптери — 316;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4309 (+5);
  • крилаті ракети — 1406;
  • кораблі й катери — 18;
  • автомобільна техніка й автоцистерни — 7692 (+12);
  • спеціальна техніка — 774 (+4).

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