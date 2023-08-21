28 танків та бронемашин, 19 артсистем: Генштаб назвав втрати військ РФ

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 257 930 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 20 серпня.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:
- танки — 4358 (+12 за вчора);
- бойові броньовані машини — 8449 (+14);
- артилерійські системи — 5164 (+19);
- реактивні системи залпового вогню — 719 (+2);
- засоби протиповітряної оборони — 489;
- літаки — 315;
- гелікоптери — 316;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4309 (+5);
- крилаті ракети — 1406;
- кораблі й катери — 18;
- автомобільна техніка й автоцистерни — 7692 (+12);
- спеціальна техніка — 774 (+4).