28 танків та бронемашин, 19 артсистем: Генштаб назвав втрати військ РФ

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 257 930 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 20 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке: