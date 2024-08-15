СБУ затримала жителя Мирнограда, який шпигував за HIMARS під Покровськом

Жителя Мирнограда підозрюють у передачі окупантам локації Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців особливо ворога цікавили пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку. Підозрюваний намагався визначити там координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ.

“Для збирання розвідувальної інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі. Також чоловік “втемну” випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, йдеться про мешканця Мирнограда, який був активним користувачем російського Telegram-бота, що збирає інформацію про дислокацію ЗСУ на східному фронті.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.