СБУ викрила шахрая, який від імені Вілкула збирав гроші для ЗСУ

Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему на Дніпропетровщині. Під виглядом збору благодійної допомоги для ЗСУ зловмисники розкрадали гроші місцевих мешканців.

Щоб замаскувати злочинні дії, шахраї називали організатором «проєкту» керівництво військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу.

Для реалізації оборудки її організатор створив фейковий Телеграм-акаунт очільника міської ВЦА, з якого «розганяв» повідомлення щодо псевдозаходу.

Таким чином зловмисник намагався від імені посадовця ошукати українських громадян на сотні тисяч гривень.

“Встановлено, що незаконну діяльність організував уродженець Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення прибув до Дніпропетровської області. Там він вирішив «розкрутити» аферу.

Для цього верифікував фейковий акаунт керівника ВЦА та наповнив його даними з реального Телеграм-каналу посадовця.

Наприкінці вересня шахрай розмістив там інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів начебто на потреби підрозділів Тероборони.

Посилання на донат закріпив у «шапці» профілю.

Втім, завдяки швидкій реакції СБУ, він не зміг розгорнути свою шахрайську схему «на повну»”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон і банківську картку із доказами злочинних дій.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.