Кримінал

Розвідка попереджає про удари РФ по критичній інфраструктурі на Харківщині

5 Січня 2024 14:50
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електроенергія, обстріли

За інформацією розвідки, Росія надалі може бити по критичній та енергетичній інфраструктурі Харкова та області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов на брифінгу 5 січня.

“Протягом довгого часу ворог не застосовував ракет — “Іскандерів”, якими були влучання останнім часом. Він застосовував більше “шахедів” і так було по всій Україні. Зараз, коли прийшов холод, є інформація нашої розвідки, що ворог буде бити по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі. Тому ми сьогодні проводимо засідання Ради оборони, де розглядатимемо питання готовності пунктів незламності, координацію дій всіх екстрених служб”, — сказав начальник ОВА.


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