Розвідка попереджає про удари РФ по критичній інфраструктурі на Харківщині

За інформацією розвідки, Росія надалі може бити по критичній та енергетичній інфраструктурі Харкова та області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов на брифінгу 5 січня.

“Протягом довгого часу ворог не застосовував ракет — “Іскандерів”, якими були влучання останнім часом. Він застосовував більше “шахедів” і так було по всій Україні. Зараз, коли прийшов холод, є інформація нашої розвідки, що ворог буде бити по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі. Тому ми сьогодні проводимо засідання Ради оборони, де розглядатимемо питання готовності пунктів незламності, координацію дій всіх екстрених служб”, — сказав начальник ОВА.