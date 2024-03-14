Росіяни знищили міст у Сумській області

Російські окупаційні війська 13 березня знищили ракетою міст через річку Ворскла у Сумській області. Це ускладнило евакуацію жителів із прикордонного села Лугівка, інформує Національна поліція.

“Ворог руйнує житло мирних жителів, об’єкти інфраструктури, тому місцевою владою постійно вживаються заходи щодо евакуації населення з метою запобігання загибелі людей у таких громадах”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець Дмитро Піддубний евакуював із Лугівки 16 людей. Поліцейські допомагають літнім людям та родинам із дітьми евакуюватися до безпечних районів області, здійснюють супровід автотранспорту.