Кримінал

Росіяни знищили міст у Сумській області

14 Березня 2024 16:33
читать на русском →

Російські окупаційні війська 13 березня знищили ракетою міст через річку Ворскла у Сумській області. Це ускладнило евакуацію жителів із прикордонного села Лугівка, інформує Національна поліція.

“Ворог руйнує житло мирних жителів, об’єкти інфраструктури, тому місцевою владою постійно вживаються заходи щодо евакуації населення з метою запобігання загибелі людей у таких громадах”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець Дмитро Піддубний евакуював із Лугівки 16 людей. Поліцейські допомагають літнім людям та родинам із дітьми евакуюватися до безпечних районів області, здійснюють супровід автотранспорту.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Березня 2024 17:20

Зеленський провів розмову із Шольцем: що обговорювали політики
14 Березня 2024 18:35

Макрон припускав відправку військ до Одеси, – Le Monde
14 Березня 2024 16:33

Росіяни знищили міст у Сумській області
14 Березня 2024 15:58

SpaceX успішно запустила в космос надважку ракету Starship
14 Березня 2024 15:20

Почалася ротація підрозділів ЗСУ, які тривалий час перебувають на передовій — Сирський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
усі думки