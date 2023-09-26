Росіяни вночі вдарили по Одещині: є поранені

Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого пошкоджена будівля пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися”.

За словами голови ОВА, вогнеборці вже ліквідували пожежі.

Він додав, що дронова атака на Одещину тривала упродовж 2 годин. Більшість безпілотників сили протиповітряної оброни збили.