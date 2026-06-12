Росіяни атакували термінал “Нової пошти” у Запоріжжі: кадри з місця

12 червня внаслідок російської атаки на Запоріжжя було пошкоджено термінал “Нової пошти”. На місці удару спалахнула пожежа.

Про це повідомили у “Новій пошті”.

На момент атаки всі співробітники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

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“Для забезпечення безперервної роботи ми задіяли резервні логістичні рішення. Наразі доставка відправлень здійснюється без змін”, – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Триває оцінка масштабів пошкоджень.

Компанія також повідомила, що клієнтам компенсують оціночну вартість відправлень, які могли бути втрачені внаслідок атаки.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, по терміналу логістичного оператора росіяни завдали удару безпілотником.