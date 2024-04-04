Росіяни вдарили по Нью-Йорку на Донеччині, є загиблі

Російські окупанти завдали 4 авіаудари по селищу Нью-Йорк Донецької області.

Внаслідок ворожих ударів загинуло дві людини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Містечко зазнало 4 авіаударів сьогодні ввечері. Є інформація щодо двох загиблих людей та 1 пораненого. Пошкоджено численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу встановлюємо”, – повідомив Філашкін.

Керівник обласної військової адміністрації також закликав людей евакуюватися з прифронтової зони.

“Вся Донеччина — небезпечна для життя, а особливо — прифронтові міста і містечка. Не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь своєчасно!”, – додав Філашкін.