Кримінал

Росіяни вдарили по Нью-Йорку на Донеччині, є загиблі

4 Квітня 2024 18:27
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обстріли
Наслідки обстрілів Донеччини / Фото: Нацполіція

Російські окупанти завдали 4 авіаудари по селищу Нью-Йорк Донецької області. 

Внаслідок ворожих ударів загинуло дві людини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Містечко зазнало 4 авіаударів сьогодні ввечері. Є інформація щодо двох загиблих людей та 1 пораненого. Пошкоджено численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу встановлюємо”, – повідомив Філашкін.

Керівник обласної військової адміністрації також закликав людей евакуюватися з прифронтової зони.

“Вся Донеччина — небезпечна для життя, а особливо — прифронтові міста і містечка. Не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь своєчасно!”, – додав Філашкін.


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