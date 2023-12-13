Кримінал

Росіяни вдарили по Києву ракетами С-400 та “Іскандерами”

13 Грудня 2023 08:59
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ракетний удар

Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про 53 постраждалих.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети “Іскандер”). Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці вже 53 постраждалих. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.


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