Росіяни скинули авіабомбу на пошту у Харківській області

Російські окупанти завдали ударів по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.
“16 квітня близько 14:20 військові росії здійснили обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою. В результаті обстрілу зафіксовано влучання в будівлю пошти. Постраждали двоє цивільних громадян: 50-річний чоловік та 57-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.