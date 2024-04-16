Кримінал

Росіяни скинули авіабомбу на пошту у Харківській області

16 Квітня 2024 15:35
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обстріли
Ілюстративне фото / Суспільне

Російські окупанти завдали ударів по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.

“16 квітня близько 14:20 військові росії здійснили обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою. В результаті обстрілу зафіксовано влучання в будівлю пошти. Постраждали двоє цивільних громадян: 50-річний чоловік та 57-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 


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