Суспільство

Росіяни скасували сьогоднішній обмін полоненими

14 Січня 2023 19:50
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Росія скасувала запланований на 14 січня черговий обмін полоненими.

“Сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися”, – повідомляює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У Штабі також зазначили, що кремлівські медіаресурси вже поширили фейкове повідомлення, що на акції в Києві нібито вимагали «припинити бойові дії та почати перемовини з росією», а також «звернулися до посольств з вимогою припинити поставки озброєння». 

“Перемога зможе визволити всіх полонених, отримати компенсації від росії за завдану шкоду та захистити майбутні покоління українців від російського імперіалізму на тривалий час. Не допомагаймо своїми несвідомими діями ворожій пропаганді”, – зазначили у Штабі.


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